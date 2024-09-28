Шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на пути в Челябинск

Один из авто загорелся

Сегодня, 28 сентября, утром на 138 километре автодороги Екатеринбург — Челябинск на территории Свердловской области столкнулись грузовик и микроавтобус. Последний от удара загорелся. В результате ДТП пострадали шесть человек, их осматривают медики, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В момент возгорания микроавтобуса пассажиры успели выйти из транспорта. Прибывшие спасатели оперативно потушили пожар.

«В результате ДТП пострадали 6 человек, они направлены на осмотр в медицинское учреждение. Все обстоятельства выясняются»,— сообщили в ведомстве.

Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.