Шесть человек пострадали при опрокидывании маршрутки после ДТП в Челябинске

Транспорт перевернулся после столкновения с иномаркой

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Сегодня, 22 апреля, на северо-западе Челябинска маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. В результате общественный транспорт опрокинулся, пострадали шесть пассажиров, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 11:10 около дома № 70 по Комсомольскому проспекту. По предварительным данным, 31-летний водитель маршрутки № 75, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной столкнулся с автомобилем «Митсубиси», который двигался по улице Солнечной.

«В результате произошло опрокидывание маршрутного автобуса. Медицинская помощь оказана шести пассажирам маршрутного автобуса»,— уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.