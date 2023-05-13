Шесть человек эвакуировали спасатели из горящего двухэтажного дома в Челябинске

ЧП произошло глубокой ночью

Ночью 13 мая в Челябинске на улице Батумской произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В одном из подъездов загорелась входная группа и лестничный марш. Эвакуировать жителей спасателям пришлось с помощью автолестницы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Прибывшие сотрудники МЧС с помощью трехколенной лестницы спасли четырех человек, в том числе ребенка, со второго этажа. Распилив решетки на окнах квартиры первого этажа, пожарные спасли еще двух человек»,— уточнили в ведомстве.

Эвакуировав жильцов, спасатели за несколько минут ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Причины возникновения ЧП выясняют сотрудники отделения дознания.