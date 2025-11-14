Шесть большегрузов столкнулись на трассе М‑5 «Урал» под Златоустом

Из-за массовой аварии перекрыт 12‑километровый участок автодороги

В Челябинской области из-за крупного ДТП полностью перекрыт 12‑километровый участок федеральной трассы М‑5 «Урал» между Златоустом и Миассом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

На 1774-м километре столкнулись шесть фур. По предварительным данным, аварию могла спровоцировать гололедица — ночью здесь шел дождь, а под утро температура понизилась.

Пострадавших в ДТП нет.

Ведется ликвидация последствий массового столкновения. Обстоятельства уточняются.