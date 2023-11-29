Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Челябинской области

Пострадавших нет

Вечером 28 ноября на трассе Р-254 «Иртыш» на территории Красноармейского района произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Сотрудники ГИБДД вводили реверсивное движение, сейчас все ограничения сняты. Подробнее об аварии рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

ДТП произошло на 35 километре автодороги Челябинск — Новосибирск. Водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения и, не успев вернуться на свою полосу, столкнулся со следующим попутно автомобилем «Газель» и встречным авто. Затем в «Тойоту» врезались еще три следующие попутно машины.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. Все обстоятельства выясняются. Водителям настоятельно рекомендуют учитывать дорожную ситуацию при выезде на встречную полосу даже тогда, когда выезд разрешен.