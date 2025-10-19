Шесть автомобилей столкнулись на северо‑западе Челябинска

Пассажир одной из машин получил травмы

Вечером 18 октября на северо-западе Челябинска произошло ДТП с участием шести автомобилей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

У дома № 48а/1 на улице Молодогвардейцев столкнулись автомобили Toyota RAV4, Lifan, Renault Duster, Skoda Octavia, Suzuki Alto и ВАЗ. Все они двигались в попутном направлении.

В результате травмы получил 34-летний пассажир Toyota RAV4. Некоторые автомобили оказались серьезно повреждены.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На место ЧП выезжали сотрудники ГАИ, скорой помощи и противопожарной службы.