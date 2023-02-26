В Челябинске из-за розлива кислотного вещества эвакуировали посетителей магазина

Спасатели в спецкостюмах нейтрализовали и убрали жидкость

Вечером 25 февраля челябинские спасатели совершили сразу два выезда на разные адреса. В первом случае сотрудники мобильного отряда областной поисково-спасательной службы собрали рассыпавшиеся шарики ртути, во втором — нейтрализовали разлившуюся в магазине кислотную жидкость. Подробнее рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сначала спасателям поступило сообщение от жительницы старого двухэтажного дома по улице Дегтярева. Она сообщила, что рабочие во время замены входной двери обнаружили под дверной коробкой запаянный целлофановый пакет. Он упал на пол, лопнул, и из него высыпались шарики ртути.

«Спасатели собрали ртуть, обработали коридор, дверную коробку, лестничную площадку, после чего с помощью газоанализатора провели исследование воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций паров ртути не было обнаружено. Всего в ходе демеркуризационных мероприятий спасателями было собрано около 50 граммов жидкого металла»,— рассказали в ведомстве.

Еще одно ЧП произошло в супермаркете, расположенном на улице 40-летия Победы. В служебном помещении разлилось низкопенное кислотное дезинфицирующее средство. Специфический запах сразу же заполнил помещение. Прибывшие спасатели эвакуировали посетителей и персонал и обработали помещение, нейтрализовав средство гидрокарбонатом калия и собрав образовавшуюся эмульсию в специальные контейнеры.