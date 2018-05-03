/ Челябинец украл 29 флаконов шампуня в магазине в Пензе

На допросе злоумышленник признался в содеянном.

21-летний челябинец попался в Пензе на краже шампуней. В одном из супермаркетов города он незаметно положил в рюкзак 29 флаконов моющего средства и прошел через кассу, не заплатив. Сумма похищенного −6 979 рублей. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе установили личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 21-летний житель Челябинска, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. — уточнили в УМВД России по Пензенской области.

Подозреваемый на допросе признал свою вину и пояснил, что собирался перепродать шампунь. Вырученные деньги он хотел потратить на личные нужды.

В отделе полиции возбудили уголовное дело. Челябинцу грозит лишение свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.