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/ 32-летний рабочий погиб в шахте в Челябинской области

32-летний рабочий погиб в шахте в Челябинской области

Мужчину придавило отколовшимися камнями.
сегодня в 16:22
  |  Происшествия

Трагический инцидент произошел ранним утром сегодня, 26 июня, на шахте «Восточная» в Пластовском муниципальном районе. Примерно в шесть утра там погиб 32-летний рабочий. Мужчину придавило камнями.

Завалов и обрушений в шахте нет, на производственный процесс данное происшествие не повлияло. — сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Работники шахты подняли травмированного мужчину на поверхность. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью.

В обстоятельствах произошедшего разбирается специальная комиссия. Подробности устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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