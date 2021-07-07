Сгоревший частный дом в Ленинском районе Челябинска принадлежал двум хозяевам

На месте пожара неизвестные растащили вещи, которые можно продать

Родственники 67-летней Ирины Коржовой, чей частный дом сгорел в Челябинске, написали заявление в полицию и сегодня, 7 июля, обратились в администрацию Ленинского района Челябинска и в управление соцзащиты.

Сегодня с утра на месте пожара двое мужчин искали уцелевшие вещи. Свидетелем этого стала корреспондент ИА «Первое областное». Челябинцы проникли в полностью выгоревший дом, на месте которого теперь — обугленные деревянные балки, раскладушка и ведра. Вокруг всё буквально усыпано мусором — бомжи и наркоманы устраивали здесь «тусовки» еще задолго до ЧП.









«Мы еще вечером заметили, что исчезли железные котлы и станок моего деда, за которым он работал. Всё растащили и сдали в металлолом. Заявление составлено, мы уверены, что это был поджог. Моя тетя всегда боялась пожара и каждый раз говорила о том, что дом сожгут, как только она отлучится из него. Сегодня мы обратились за помощью в администрацию района и социальную защиту. Тетя еще не знает, что ее дом сгорел, она находится в больнице. Наверное, сегодня сообщим», — рассказала племянница потерпевшей Галина.









Также женщина рассказала, что дом был разделен на две половины и принадлежал двум хозяевам, но фактически здесь проживала только Ирина Коржова.

«Эта семья летом прошлым, по-моему, появлялась здесь последний раз. Они уже давно в другом месте живут. Скорее всего, им тоже придется писать заявление в полицию», — поделилась женщина.

Накануне на месте происшествия родственники Ирины Коржовой рассказывали, что пенсионерка уже много лет живет в доме без удобств, тепла и газа, по сути — в аварийном здании, и они не раз обращались в администрацию Ленинского района.

«Не в курсе ситуации по поводу этой женщины, обращений не поступало. О пожаре знаем. Ей необходимо обратиться в соцзащиту», — прокомментировала ИА «Первое областное» старший инженер отдела благоустройства администрации Ленинского района Ольга Спесивцева.

Напомним, пожар на улице Клубной, 2 вспыхнул накануне вечером, 6 июля. После сообщения очевидцев на место прибыли сотрудники МЧС.

«Достаточно быстро огонь был потушен, буквально за несколько минут. На месте происшествия работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава», — уточнили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем. В полиции по факту происшествия проводят проверку.





«Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Ленинский“, устанавливаются причастные к пожару лица», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сестра пострадавшей готова забрать ее к себе после выписки из больницы.