/ Отсутствие огнетушителя не дало южноуральцу спасти горящие «Жигули»

Причиной пожара стала неисправность в системе отопления.

Автомобиль «ВАЗ-1300», известный в народе как «Тройка», загорелся в селе Кулуево Аргаяшского района накануне, 30 октября. К счастью, пострадавших в этом инциденте нет, однако на фотографиях с пожара видно полностью выгоревшую изнутри легковушку. Пострадал в основном салон «Жигулей»

Было установлено, что возгорание произошло в результате аварийной работы электродвигателя вентилятора отопителя. Автомобиль загорелся на глазах собственника, но потушить его не представлялось возможным, так как в машине отсутствовал огнетушитель. — рассказали сайту «Первый областной» в МЧС Аргаяшского района.

Пожарные также пояснили, что первоначальный огонь был локальным, и его можно было потушить при помощи огнетушителя. Однако противопожарного устройства у хозяина авто не было. Как выяснилось позднее, оно хранится дома у мужчины, и берет он его только на технический осмотр, поэтому потушить возгорание у автовладельца не было возможности.