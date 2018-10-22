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/ Деревянный дом дотла сгорел в Магнитогорске

Деревянный дом дотла сгорел в Магнитогорске

Общая площадь повреждений составила 50 квадратных метров.
сегодня в 18:23
  |  Происшествия

Жилой дом загорелся в Магнитогорске, в микрорайоне Супряк, на улице Лазурная. Сообщение о пожаре поступило на путь дежурного в 5:38 утра, в воскресенье, 21 октября.

Пожарные прибыли через 10 минут. Локализовали открытое горение в 7:40 утра. Пострадал деревянный дом, пятой степени огнестойкости. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Как сообщают очевидцы, в момент пожара в доме никого не было. В ликвидации возгорания принимало участие 17 человек и 6 единиц техники. Общая площадь повреждений составила 50 квадратных метров.

Отметим, сейчас неравнодушные жители Магнитогорска собирают вещи в помощь погорельцам.

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