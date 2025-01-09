Сержанта осудили за поножовщину в Магнитогорске

К сроку также добавилась статья за оскорбление следователя

В Магнитогорске на два года осудили сержанта, который устроил поножовщину. К сроку также добавилась статья за оскорбление и причинение вреда здоровья следователю, который вел дело. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Все произошло в марте 2024 года. Младший сержант выпивал вместе с пострадавшим во время отпуска. Затем они что-то не поделили, и военнослужащий нанес два удара ножом мужчине.

По заключению экспертизы, телесные повреждения квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью.

Во время предварительного расследования обвиняемый начал угрожать следователю, затем кинул в него бутылку с пивом и публично оскорбил.

Военным судом мужчину признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, оскорблении представителя власти. В совокупности отягчающих и смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима.