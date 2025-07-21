Сержанта из Челябинской области осудили за самоволку на 5,5 года

Военнослужащий не вернулся из отпуска

В Магнитогорском гарнизонном военном суде вынесли приговор сержанту, который, проходя военную службу по контракту, не вернулся в воинскую часть после отпуска, сообщили в пресс-службе суда.

На место службы, дислоцированное в ДНР, боец должен был вернуться 16 сентября 2024 года. Однако он самовольно продлил отпуск и на протяжении более полугода проживал в Миассе. 31 марта 2025 года его задержала военная полиция.

В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении места службы (часть 5 статьи 337 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5,5 года с отбыванием в колонии общего режима.