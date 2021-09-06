Серийный убийца из Магнитогорска признался в расстреле двух свидетелей

До того на счету преступника числилось восемь эпизодов

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего Александра Лохтачева, уже отбывающего пожизненный срок за изнасилование и убийство восьми молодых женщин. В мае 2021 года заключенный признался, что расстрелял из охотничьего ружья двух свидетелей одного из преступлений, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



По данным следствия, последнее преступление было совершено в декабре 2003 года. Лохтачев с сообщником тогда подкараулили в Агаповском районе женщину, изнасиловали и убили ее. Тело преступники сожгли в лесополосе. Таким образом они поступали и раньше, но на этот раз у преступления оказались свидетели — отец и сын, проезжавшие мимо на КамАЗе.

Александр Лохтачев решил избавиться от очевидцев. Узнав их адрес, ночью он проник в дом свидетелей и расстрелял их из охотничьего ружья.

Вскоре после этого серийные насильники и убийцы были задержаны, Челябинский областной суд вынес им приговор — пожизненное заключение за нападения на женщин. Лишь весной 2021 года убийца вдруг признался еще и в устранении свидетелей.

Новое уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд Магнитогорска.