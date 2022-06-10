Серийному убийце из Магнитогорска вынесли приговор за преступление 18‑летней давности

Мужчина застрелил двух свидетелей

В Челябинской области вынесли приговор 40-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве двух лиц с целью сокрыть другое преступление (пункты «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в прокуратуре региона.

С 2004 года обвиняемый уже отбывает наказание за серию изнасилований и убийств женщин в Магнитогорске. В декабре 2003 года вместе с сообщником обвиняемый изнасиловал и убил очередную жертву. Тело девушки отнесли в лесопосадки, облили бензином и подожгли. В это время мимо на автомобиле проезжали мужчина вместе с сыном.

«Опасаясь, что очевидцы преступления могут обратиться в правоохранительные органы, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная место их проживания, в ночное время проник к ним в дом, где расстрелял обоих из охотничьего ружья», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Виновному назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Сложив наказание за другие преступления, суд вынес приговор — пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.