Серийного угонщика автомобилей задержали в Челябинске

На 26-летнего копейчанина завели два уголовных дела

45-летний челябинец обратился в полицию с заявлением о пропаже со двора своей «десятки». Оперативники нашли автомобиль на соседней улице, а вскоре выяснили и личность угонщика. Оказалось, что подобное преступление он уже пытался совершить ранее, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым оказался 26-летний житель Копейска. Полицейские выяснили, что ночью мужчина продавил стекло ВАЗ-2110 и проник внутрь. Затем он соединил провода напрямую, завел машину и уехал.

Оказалось, что в ту же ночь задержанный попытался угнать и другой автомобиль — ВАЗ-2112, припаркованный на улице Кирова, но машина не завелась.

Полиция возбудила уголовные дела о покушении на преступление (часть 3 статьи 30 УК РФ) и угоне автомобиля (часть 1 статьи 166 УК РФ). Подозреваемому избрали мерой пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее в Верхнем Уфалее задержали пьяного угонщика, попавшего в ДТП. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.