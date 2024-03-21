Серийного убийцу, задушившего пенсионерок и в Челябинске, приговорили к пожизненному сроку

На счету Радика Тагирова 34 жертвы

Сегодня, 21 марта, Верховный суд Татарстана вынес приговор Радику Тагирову, который нападал на пенсионерок в их квартир ах, душил и грабил. Серийного убийцу приговорили к пожизненному сроку.

Преступления Тагиров совершал с 2011 по 2012 гг. В Казани, Перми, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах.

Так, в Челябинске жертвами серийного убийцы стали 97-летняя женщина, проживающая в квартире дома по улице Кирова и 81-летняя пенсионерка. Вторая погибшая жила в Тракторозаводском районе, в квартире дома по улице Бажова. Преступник проникал в жилье, представляясь работником ТСЖ или социальной службы, после чего нападал на жертв и душил первым попавшимся под руку предметом. Расправившись с женщинами, Тагиров похищал из их квартир деньги и ценные вещи. От рук серийного убийцы погибла 31 женщина, еще трое потерпевших выжили.

Радика Тагирова разыскивали более 10 лет. По решению суда виновный проведет первые десять лет в колонии, затем навсегда отправиться в колонию особого режима.