Серийного карманника в Челябинске поймали за руку

Полицейские взяли рецидивиста в момент совершения кражи

Челябинские полицейские задержали серийного карманника в момент совершения им очередного преступления: мужчину буквально поймали за руку, когда он вытаскивал дорогостоящий смартфон из сумки у пассажирки троллейбуса.

Тридцатидевятилетний задержанный оказался рецидивистом: в ходе дальнейшей работы с подозреваемым полицейские выяснили, что он причастен к совершению как минимум еще 12 аналогичных краж на территории города.

По установленным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские предупреждают, что карманные кражи чаще всего злоумышленники совершают в переполненном пассажирами транспорте либо при посадке в него, а также в торговых точках в момент, когда человек сосредоточен на выборе товара и теряет бдительность.

Важно соблюдать следующие правила: держать в поле зрения свою ручную кладь с документами и ценными вещами, контролировать карманы, держать их закрытыми, как и сумки, находясь в торговых точках, не оставлять ценные вещи в тележках для покупок либо рядом со стойками для примерки одежды и обуви. Также полицейские рекомендуют обращать внимание на находящихся рядом граждан с полупустыми пакетами и сумками, которые злоумышленники часто используют в качестве «ширмы» при совершении преступления, и не пересчитывать денежные средства на людях, демонстрируя содержимое своего кошелька окружающим.