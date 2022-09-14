Семью с двумя детьми вывели из горящего дома в Челябинске

Возгорание мусора произошло на первом этаже двухэтажного барака

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В Челябинске вечером 14 сентября произошел пожар в старом двухэтажном доме № 7 по улице Блюхера. Этот дом знаком многим по фасаду, обшитому шифером. На втором этаже дома проживала семья, взрослых и детей вывели спасатели, сообщили ИА «Первое областное» очевидцы происшествия.

Старый двухэтажный дом еще в начале 2022 года был признан подлежащим сносу. В нем на втором этаже проживала семья из трех взрослых и двух детей. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, на первом этаже дома загорелся мусор на площади 20 кв. метров.

Жильцов дома спасатели вывели на свежий воздух в спасательных комплектах.

«Погибших, пострадавших нет. На пожаре объявлена ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего уточняются.