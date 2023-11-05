Семью с двумя детьми эвакуировали пожарные из горящей квартиры в Челябинске

Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки

Сегодня, 5 ноября, в Челябинске на улице Лизы Чайкиной произошел пожар в квартире, расположенной на 5 этаже пятиэтажного дома. Хозяйка квартиры быстро взяла на руки двоих детей и вышла на балкон, где стала дожидаться помощи пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие спасатели выяснили, что в одной из комнат произошло короткое замыкание электропроводки, идущей к светильнику. От искр загорелись вещи. Огонь и дым начали быстро распространяться по квартире и перекрыли путь к выходу. Тогда женщина взяла на руки своих сыновей двух и четырех лет, вышла на балкон, плотно закрыла за собой двери и позвонила спасателям.

Прибывшие сотрудники МЧС с помощью спасательных комплектов эвакуировали женщину с детьми и ликвидировали возгорание.