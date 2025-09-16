Семью рыбаков-браконьеров из Озерска оштрафовали на 1,2 млн рублей

Вину осужденные не признали

Озерский городской суд вынес приговор местному жителю и его сыну, которые незаконно выловили из водоема рыбы на 53 тысячи рублей. Мужчин обязали не только возместить ущерб, но и оштрафовали на сумму 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в сентябре 2023 года семейство выловило из водоема несколько видов рыбы, используя лодку и запрещенные приспособления. Мужчин задержали, вскоре им предъявили обвинение в незаконной добыче по предварительному сговору (часть 3 статьи 256 УК РФ). Несмотря на множество доказательств, вину в совершении преступления ни мужчина, ни его сын не признали.

В результате каждого оштрафовали на 600 тысяч рублей и обязали возместить ущерб, причиненный Нижнеобскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству. Лодочный мотор и весла конфисковали в доход государства.