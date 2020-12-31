Семья с двумя малышами едва не замерзла на трассе в Челябинской области

Спасателям пришлось искать заблудившихся по случайным приметам

В четверг, 31 декабря, спасатели освободили из снежного плена семью с двумя малышами, которая чуть было не замерзла в дороге, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Супружеская пара из Чебаркуля и два ребенка (двух и четырех лет) отправилась на личной машине в направлении Усть-Катава. На трассе им попался закрытый на ремонт участок дороги. Чтобы не делать значительный крюк, отец семейства решил срезать. Мужчина свернул «в примерно нужном направлении» и через несколько километров заблудился.

Семья пыталась вызвать эвакуатор или вернуться на трассу, посадив детей в их коляски. Но далеко уйти таким образом не удалось. Малыши да и взрослые начали замерзать. На помощь пришли спасатели.

«Сотрудники МЧС разыскали машину по примерным ориентирам, которые вспомнил отец семейства. Малышей и маму пересадили в теплый автомобиль спасателей, а мужчина поехал за ними на своем авто», — рассказали в пресс-службе ПСС.

Оказавшись снова на трассе, семья решила вернуться домой. От поездки в такую погоду родители отказались.