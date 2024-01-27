Семья погибшего водителя отсудила у работодателя 3 млн рублей в Челябинской области

Трагедия произошла на территории предприятия в разгар рабочего дня

Саткинский городской суд обязал ООО «Партнер-СТК» выплатить семье погибшего на предприятии водителя компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей. Апелляционную жалобу представителя компании не удовлетворили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Трагедия произошла в июне 2023 года на территории предприятия в разгар рабочего дня. В какой-то момент автомобиль «БелАЗ» опрокинулся, и находившийся там рабочий скончался от полученных травм.

«Факта грубой неосторожности комиссией по расследованию несчастного случая со смертельным исходом в действиях пострадавшего не установлено»,— уточнили в ведомстве.

Саткинская городская прокуратура обратилась в суд с требованием выплатить семье погибшего — его супруге и двум сыновьям — компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей. Суд требование удовлетворил.