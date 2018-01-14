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Семья погибла в загоревшемся жилом доме в Юрюзани

Тела людей нашли на пепелище.

сегодня в 10:34
  |  Происшествия

Трагедия произошла в Юрюзани ночью 13 января. В пожаре, занявшемся в жилом доме, погибла семья из 3 человек. Пламя быстро объяло строение, и людям не удалось спастись. Известно, что их обгоревшие тела нашли после тушения пожара. Огнеборцы работали на месте 4 часа. 

В 01:21 13 января произошло загорание жилого дома в городе Юрюзань. Пожар ликвидирован в 05:35. На тушение пожара привлекалось от ОГУ ППС ЧО 3 человека и 2 единицы техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области. 

По сообщению сайта Avanpress.ru, погибшие — мать и ее 10-летняя дочь, а также мужчина. Причины пожара будут установлены позднее.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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