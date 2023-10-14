Семья погибла в массовом ДТП с грузовиками на трассе в Челябинской области

От удара легковой автомобиль угодил под колеса фуры

Поздно вечером 13 октября на территории Саткинского района произошло массовое ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля. В результате аварии погибли двое взрослых и семилетний ребенок, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла около 22:40 на 1684 километре автодороги Москва — Челябинск. 39-летний мужчина, управляя автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом, по предварительным данным, на спуске не сбавил скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Киа Рио». От удара легковушку отбросило под колеса попутно движущегося грузовика «Шакман».

В результате на месте ДТП погибли водитель «Киа» — 37-летений мужчина, а также пассажиры легковушки — 38-летняя женщина и семилетний мальчик.

Все подробности аварии выясняются, проводится проверка.