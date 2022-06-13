Семья из Перми заблудилась в горах Челябинской области

Женщину и ее дочь искали полночи

Минувшей ночью в национальном парке «Зюраткуль» спасатели искали маму с дочкой, которые приехали из Перми и заблудились в горной местности. Завершились поиски только в час ночи 13 июня, сообщили сегодня в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Женщина и ее 12-летняя дочь днем 12 июня отправились на вершину Уван. На обратном пути они не смогли найти тропинку, по которой шли. Туристов, которые могли бы подсказать им обратную дорогу, семья тоже не встретила. Только в 10 часов вечера женщина обратилась за помощью к спасателям.

«В поиске заблудившихся приняли участие спасатели Златоустовского отряда областной Поисково-спасательной службы, сотрудники пожарной части и егеря — труднопроходимый рельеф горно-таежной местности парка потребовал применения внедорожной техники. Именно на квадроциклах златоустовские спасатели и смогли обнаружить пострадавших в час ночи в 2,5 километра к западу от Увана»,— рассказали в ведомстве.

Спасатели привели маму с дочкой на Олимпиев кордон, где они оставили свой автомобиль. Помощь медиков им не потребовалась.