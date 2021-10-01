Семья из Магнитогорска разбилась в ДТП в Саратовской области

Мужчина умер в больнице, его жена и пятилетний ребенок получили травмы

На 184-м км дороги Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись «Деу-Нексиа» и «Киа-Рио». Об этом сообщили в УГИБДД по Саратовской области.

Авария случилась накануне вечером, 30 сентября. По предварительным данным, 45-летний водитель «Нексии» во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа-Рио» под управлением 41-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель «Нексии» погиб на месте, пострадавших из «Киа-Рио» — семью из Магнитогорска — доставили в больницу. Позже водитель иномарки скончался, его 38-летняя жена и 5-летний ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал наш сайт, Ашинский городской суд вынес приговор 57-летнему водителю, по вине которого в ДТП погибла семья. Установлено, что подсудимый 31 января 2020 года управлял автомобилем «Киа-Соренто», во время обгона на трассе М-5 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21074. В аварии погиб 28-летний водитель легковушки, его 33-летняя пассажирка скончалась в машине скорой помощи, а восьмилетняя дочь умерла в больнице через пять дней.