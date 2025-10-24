Семья из Челябинска продала квартиру, машину и отдала 6 млн рублей мошенникам

Супруги верили, что переводят деньги на «безопасный счет»

В Челябинске семейная пара передала мошенникам более 6 миллионов рублей, специально продав машину и квартиру для этого. Супруги были уверены, что спасают свои средства и переводят их на «безопасный счет», рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Все началось с телефонного звонка 30-летней челябинке. Якобы сотрудник ФНС сообщил, что на ее имя подана фиктивная декларация, и для «решения вопроса» потребовал от женщины код из SMS. Вскоре девушке позвонил другой мошенник, на этот раз исполнявший роль специалиста Центробанка. Он сообщил, что злоумышленники получили доступ к личным данным женщины и оформляют на ее имя многочисленные кредиты, а также готовят сделку по продаже ее недвижимости.

Для «защиты активов» лжебанкир порекомендовал супругам опередить аферистов: самостоятельно снять кредитные деньги, продать квартиру и машину, а все вырученные средства перевести на специальный «безопасный счет». Супруги в точности последовали инструкциям. Так они перевели мошенникам больше 6 миллионов рублей.

В отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

На уловки злоумышленников попадаются и жители других регионов России. Так, в Башкирии женщина лишилась полумиллиона рублей из-за звонков мошенников, сообщил Башинформ.ру.