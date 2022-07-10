Пенсионерка на сутки застряла в покрышках в заброшенном парке в Челябинской области

На помощь полицейских позвал мальчик, услышавший крики о помощи

В Верхнеуральске Челябинской области пожилая женщина застряла в покрышках и больше суток просила о помощи. Ее крики услышал семилетний мальчик и сразу же обратился к полицейским. Пенсионерку спасли и оказали необходимую помощь, сообщили 10 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

75-летняя местная жительница решила прогуляться. Она зашла в заброшенный парк и присела на покрышки отдохнуть, но вдруг провалилась. Выбраться из них женщина не смогла.

На следующий день мальчик, который катался в парке на велосипеде, услышал стоны, которые кто-то издавал из покрышек. Подъехав ближе, он увидел застрявшую в них пожилую женщину и сразу же решил обратиться за помощью к полицейским, которые неподалеку патрулировали улицу.

«Инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Верхнеуральскому району младший лейтенант полиции Дмитрий Коптелов и представитель добровольной народной дружины Юлия Миронова незамедлительно прибыли на место и приняли необходимые меры по спасению женщины, а также вызвали скорую помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает»,— рассказали в ведомстве.

Полицейские поблагодарили мальчика за неравнодушие и вручили ему благодарственное письмо, отметив также его родителей за достойное воспитание сына.