Семилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Челябинске

Ребенка госпитализировали с травмами

Вечером 3 июля в Ленинском районе Челябинска автомобилист сбил ребенка, переходящего дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«В 20:01 по адресу Новороссийская, 19 был сбит ребенок»,— сообщили в паблике «Подслушано Ленинский Челябинск (official)».

«Со слов тех, кто там был, ребенок перебегал дорогу вроде как по диагонали. Одни говорят, что на зеленый, другие, что на мигающий зеленый. Ребенка увезли на машине реанимации, был в сознании»,— добавила Наталья Скиндерева.

В пресс-службе городской ГИБДД корреспонденту Первого областного информагентства уточнили, что на семилетнего мальчика, который, по предварительным данным, переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, наехала «Лада-Приора», за рулем которой был 29-летний мужчина.

«Все обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка. Ребенок госпитализирован»,— добавили в ведомстве.