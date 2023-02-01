Семейную пару из Карталов осудят за продажу контрафактного алкоголя

У супругов изъяли незаконный товар на 190 тысяч рублей

Продажу контрафактного спиртного в Карталинском районе выявили местные полицейские. Подозреваемыми оказались супруги 50 и 47 лет. Они хранили в гараже немаркированные бутылки и продавали их по заниженной стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.



Полицейские изъяли у пары порядка 880 бутылок общей стоимостью более 190 тысяч рублей.

На подозреваемых заведено уголовное дело за хранение и сбыт товаров без маркировки (часть 6 статьи 171.1 УК РФ). Материалы расследования полицейские передали в Карталинский городской суд.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.