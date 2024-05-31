Семейное трио будут судить в Троицке за продажу контрафакта

Известно, что старшая родственница ранее привлекалась к ответственности за перевозку спиртного

В Троицке закончено расследование уголовного дела о продаже немаркированного табака и алкоголя в особо крупном размере. Фигурантами стали члены одной семьи — мать и ее сын с супругой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлено, что „семейное трио“ по телефону договаривалось с потребителями о доставке и продаже им немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции. Торговали круглосуточно, причем продавали запрещенку даже несовершеннолетним», — рассказали в полиции.

Из частного дома фигурантов изъято более 2,5 тысячи пачек сигарет и около 3 тысяч бутылок алкоголя на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

Также сообщается, что глава семьи ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за перевозку спирта и алкогольной продукции.

Уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ с обвинительным заключением направлено в Троицкий городской суд.

Напомним, расследование по аналогичному делу завершено в Златоусте. Там у предпринимателя изъято контрафакта на 5 миллионов рублей.