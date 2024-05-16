Семье из Челябинска вместо отца отправили тело канадца с Кубы

Их перепутали при транспортировке

Семье из Челябинска пришлось похоронить канадца вместо отца. Оба мужчины погибли на Кубе, однако при транспортировке их перепутали, и тело россиянина отправили в Канаду, а канадца — в Челябинск. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила дочь челябинца Анна Нероева.

Челябинец Илья Нероев поехал отдыхать на Кубу вместе с подругой в конце марта, но пропал в первый же день. Его семье сообщили, что у мужчины случился сердечный приступ. Семья Нероева несколько недель ждала, когда тело мужчины доставят в Россию. Во время похорон близкие не узнали Илью Нероева. Мужчину похоронили, но потом семья узнала, что это был гражданин Канады.

«На похоронах все спрашивали, кто это, почему он так выглядит. Но нас в церкви заверили, что при бальзамировании тело может изменяться», — говорит в видео Анна Нероева.

Канадец также погиб на Кубе. У мужчины случился сердечный приступ, после чего его супруга и дети вернулись на родину, а тело мужчины должны были транспортировать в Канаду чуть позже. Когда семья получила тело, канадцы его не узнали — оказалось, что им доставили тело челябинца. Сюжет об этом вышел на местном телевидении, который увидела семья Нероева.

Семья челябинца уже связалась с людьми, которым доставили его тело. Брат погибшего сдал ДНК-тест, который отправили в Канаду, чтобы подтвердить родство.