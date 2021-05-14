Семь с половиной лет проведет за решеткой наркоторговец из Сатки

В 2020 году он заполнил 80 тайников на территории Кыштыма

Житель Сатки отправится в колонию строгого режима за организацию торговли наркотиками на территории Кыштыма. Такое решение принял городской суд сегодня, 14 мая. Нарушитель закона был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Мужчину задержали в апреле 2020 года в то время, как он делал «закладки». В результате оперативных действий сотрудников УФСБ были обнаружены 80 заполненных им тайников.

«Кыштымский городской суд Челябинской области признал виновным жителя г. Сатки в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а, г“; ч. 4 ст. 228.1 УК России», — сообщили в пресс-службе ЦФСБ России по Челябинской области.

Ближайшие 7 лет и 6 месяцев наркоторговец проведет в колонии строгого режима.