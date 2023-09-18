Семь машин и 30 человек тушили пожар в Калининском районе Челябинска

Причину возгорания устанавливают

Вечером 18 сентября в Калининском районе Челябинска загорелось двухэтажное шлакоблочное здание, обшитое сайдингом. Очаг образовался на кровле, причину возгорания устанавливают эксперты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Первое подразделение спасателей прибыло за пять минут. Всего на месте работало семь машин и около 30 человек. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

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