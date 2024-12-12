Семь лет колонии дали экс-росгвардейцу за смертельный наезд на школьницу в Челябинске

Во время ДТП мужчина был пьян

Бывшего росгвардейца 26-летнего Ивана Зелева отправили в колонию-поселение на семь лет за смертельный наезд на школьницу. Также он должен выплатить один миллион рублей бабушке погибшей 14-летней девочки. Об этом сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Решение вынес Курчатовский районный суд Челябинска. Ранее днем 12 декабря состоялись прения сторон.

Иван Зелев на момент ДТП был действующим сотрудником Росгвардии. На машине Ford он наехал на школьницу, будучи пьяным. Это случилось 6 июня на Свердловском тракте. Скорость авто составляла 122 километра в час. Девочка от удара пролетела около 60 метров. После аварии полицейские сразу же задержали Ивана Зелева, предъявили ему обвинение и отправили в СИЗО. Из Росгвардии его уволили.