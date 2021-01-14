Жителей замерзающего в морозы села в Челябинской области расселят

Временное жилье предоставят оставшимся без газа обителям 78 домов

В селе Маслово Уйского района произошла авария на газопроводе. Под отключение попали 78 жилых домов, где проживает 151 человек.

Столбики термометров сегодня опустились до отметки в 30 градусов ниже ноля. В связи с этим на место аварии выехали прокурор района и представители органов местного самоуправления.

«Организованы мероприятия по размещению нуждающихся в близлежащих социальных объектах, предоставлению дополнительного отопительного оборудования», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными лицами требований законодательства в сфере ЖКХ, в том числе по оказанию услуг надлежащего качества.