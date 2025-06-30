Сектант Виссарион, сидевший в СИЗО Челябинска, получил 12 лет колонии

Еще в 90-е Сергей Тороп объявил себя вторым мессией

В Новосибирске завершился суд над основателем религиозной секты «Община Виссариона» Сергеем Торопом. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, передает корреспондент «Первого областного».

Еще в 90-е годы Сергей Тороп взял псевдоним Виссарион и объявил себя вторым мессией. Мужчина создал религиозную общину, заявив, что может творить чудеса. Среди последователей Виссариона были семьи из Челябинской области: люди продавали квартиры и вместе с детьми уезжали в Красноярский край, чтобы вести натуральное хозяйство. Там адепты Виссариона ждали наступления конца света.

Осенью 2020-го года Виссариона и других руководителей «Церкви последнего завета» задержали сотрудники ФСБ. Позже их объявили в организации незаконной деятельности религиозной организации и в психологическом насилии над людьми. «Церковь последнего завета» была ликвидирована судом в октябре 2022 года.

Психиатрическую экспертизу Сергей Тороп проходил в Москве. В ноябре 2020 года его этапировали обратно в Новосибирск. Однако поезд задержался на Южном Урале, и Виссарион какое-то время отсидел в челябинском СИЗО-3.