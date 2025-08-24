Считавшаяся пропавшей на Курилах туристка из Каслей вышла на связь

Женщина осталась в лагере

45-летняя Татьяна из Каслей, которая считалась пропавшей в составе туристической группы на Курилах, вышла на связь. Журналисту ИА «Первое областное» она сообщила, что осталась в лагере.

«Информация о моей пропаже недостоверная, я осталась в лагере. Со мной все хорошо»,— ответила Татьяна.

Тем временем, поиски остальных участников туристической группы, которые перестали выходить на связь вечером 23 августа в районе вулкана Баранского, приостановлены из-за наступления ночи. Утром, если погодные условия позволят, в поисках задействуют вертолет, сообщил в своем телеграм-канале глава Курильского округа Константин Истомин.