Сбытчиков крупной партии немаркированных сигарет задержали в Челябинске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Челябинские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в сбыте крупной партии немаркированных сигарет. У них изъяли около 16,5 тысячи пачек нелегального табака на сумму около двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

37-летний и 58-летний мужчины были задержаны на Свердловском тракте во время погрузки крупной партии табачных изделий в автомобиль «Газель». Правоохранители выяснили, что они сбывали нелегальный товар в торговые точки города.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначено проведение ботанической и технико-криминалистической экспертиз.