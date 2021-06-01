Сбитого поездом семилетнего мальчика в Челябинской области искали более 80 человек и собаки

Ребенок пропал со двора дома, находившегося на окраине поселка Бишкиль

В Чебаркульском районе семилетний мальчик, которого сбил поезд, вечером в понедельник ушел со двора частного дома на окраине поселка Бишкиль. Подробности исчезновения и поисков ребенка сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области сегодня, 1 июня.

«Отец отвлекся лишь на несколько минут, а когда вышел во двор, ребенка уже не было. Родители сразу обратились за помощью к спасателям. Дом расположен на окраине поселка, рядом лес, поле, дорога — даже примерно предположить, куда мог пойти ребенок, никто не мог», — уточнила сотрудник пресс-центра областной ПСС Марина Яковлева.

К месту происшествия прибыло более 80 человек, в том числе от областной ПСС — 21 спасатель, три кинологических расчета, четыре автомобиля, два квадроцикла.

Группы приступили к поиску одновременно в разных направлениях. В 4:15 утра тело мальчика без признаков жизни обнаружено в 800 метрах от дома на железнодорожных путях.

Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Кроме того, на место трагедии выехал транспортный прокурор, который оценит техническое состояние участка железной дороги, соблюдение сотрудниками РЖД требований безопасности движения.

