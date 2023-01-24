Сбежавшую девочку из Бурятии нашли в Челябинске

Школьница оказалась за три тысячи километров от дома

17 января девочка ушла из дома в селе Сотниково, в Бурятии. Отыскали 13-летнюю школьницу только 23 января в Челябинске. Как она проехала более трех тысяч километров — не уточняется. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области



Как пишут в СМИ Бурятии, девочка уехала из дома якобы навестить бабушку, а сама поехала кататься на машине со знакомым по переписке. После встречи мужчина отвез школьницу назад в Сотниково и больше не видел. Спустя неделю девочку нашли в Челябинске и привели в отдел полиции Советского района.

Школьница останется в центре временного содержания несовершеннолетних в челябинске, после ее передадут родителям.