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/ В Челябинской области ищут женщину, страдающую шизофренией

В Челябинской области ищут женщину, страдающую шизофренией

Рашида Касымова сбежала из психиатрической больницы.
сегодня в 13:31
  |  Происшествия

51-летняя пацинетка сбежала из областной психоневрологичекой больницы № 5 в Магнитогорске. Сообщение о поиске пропавший появилось в группе «Легион-СПАС» «Вконтакте» в четверг, 11 октября. Известно, что женщина страдает шизофренией. На данный момент, информации о местонахождении Рашиды Касымовой нет.

Особые приметы: рост 157 сантимметров, плотное телосложение, темные короткие волосы. Была одета в темную больничную фуфайку с нарисованной на спине цифрой 6.

Информацию о местонахождении в «Легион-СПАС» просят сообщать в любое отделение полиции или по телефону 8 (908) 57 64 733.

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