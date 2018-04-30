/ Из горящей сауны в Челябинске эвакуировали двух человек

Пожар произошел в фитнес-клубе «Сафари»

В многоэтажном доме по улице Труда, 173 произошел пожар. Горел цокольный этаж, где располагается фитнес-клуб «Сафари». По словам очевидцев, едкий густой дым почти полностью заполнил подъезд высотки. Выйти из квартир было практически невозможно, говорят местные жители. Тушить возгорание приехали восемь пожарных расчетов.

Сообщение о пожаре поступило в 14:10, а уже в 14:34 была проведена его полная ликвидация. Огнем уничтожено 18 кв. метров сауны и 12 кв. метров раздевалки. На месте работало семь автоцистерн и одна автолестница. — рассказали в МЧС.

С помощью кислородных баллонов пожарные эвакуировали двух человек из горящего помещения. Как сообщает пресс-служба МЧС, обошлось без пострадавших. Причины пожара выясняются.