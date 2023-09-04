Саткинского активиста отправили под суд по делу об убийстве инвалида

По версии следствия, Сергей Трифанов и его подельник пытали жертву ради денег

В Саткинском городском суде началось рассмотрение дела об убийстве 49-летнего инвалида III группы Владимира Завьялова. На скамье подсудимых — активист и директор клининговой компании Сергей Трифанов и его подельник Вячеслав Галявов. О начале судебного процесса Первому областному информагентству сообщила сестра погибшего мужчины.

Владимир Завьялов пропал 22 марта прошлого года. Инвалид III группы ушел из дома и больше не вернулся. Тело мужчины с отрезанной головой нашли только в августе. И тогда выяснилось, что он стал жертвой двоих молодых мужчин, которые пытали его, пока не узнали ПИН-код карты и не сняли с нее деньги.

По обвинению в убийстве задержали Сергея Трифанова и его на момент преступления несовершеннолетнего подельника Вячеслава Галявова. По данным источника ИА «Первое областное», Владимир Завьялов перенес страшные пытки: обвиняемые били его по голове, резали пальцы ножом, а потом, уже потерявшего сознание, его вывезли в лес и оставили умирать. Через несколько месяцев они вернулись на место гибели и отрезали жертве голову, чтобы снизить вероятность опознания тела.

«Я наняла адвоката, сама на заседания ходить не буду. На фоне стресса после долгих мучительных поисков брата, а затем известия о его смерти я серьезно заболела, перенесла операцию и до сих пор лечусь. Трифанов ведет себя на заседаниях нагло, устраивает цирк, не раскаивается и не понимает наших страданий», — рассказала Ирина Завьялова.

Трифанова и Галявова обвиняют в убийстве и краже (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ и пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Судебные заседания будут проходить в закрытом режиме.