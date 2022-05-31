Саткинский суд отправил в СИЗО женщину, обвиняемую в убийстве 5‑летней дочери

По данным следствия, мать нанесла ребенку не менее трех ножевых ранений

Саткинская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя о заключении под стражу жительницы Бакала Екатерины Г. Ее обвиняют в убийстве ребенка. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, 29 мая обвиняемая находилась дома со своей пятилетней дочкой и попыталась задушить ее. Девочка потеряла сознание, но подавала признаки жизни. Мать, заметив это, зарезала малышку ножом.

«С учетом того, что обвиняемая совершила особо тяжкое преступление, осознавая тяжесть содеянного, может скрыться от органов следствия, с учетом агрессивного поведения оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать производству по делу, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — рассказали в региональной прокуратуре.

Семья девочки считалась благополучной и на учете органов соцзащиты не состояла.