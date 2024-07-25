Саратовский наркодилер получил 11 лет за продажу «синтетики» на Урале

Участника межрегиональной ОПГ задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области

В Красноармейском районе Челябинской области вынесли приговор 38-летнему участнику межрегиональной наркоОПГ, которая специализировалась на продаже «синтетики» в Челябинской и Саратовской областях. Канал незаконного сбыта наркотических средств был пресечен бойцами южноуральского подразделения ФСБ России в марте 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, при задержании дилера у него было обнаружено и изъято 3,8 килограмма мефедрона.

«Уголовные дела в отношении 38-летнего жителя Саратовской области возбуждены и расследованы следственным органом УФСБ. Красноармейским районным судом он признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Ближайшие 11 лет мужчина проведет в исправительной колонии особого режима.