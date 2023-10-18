Самолет из Стамбула в Челябинск задержали на семь часов

Рассказываем, когда прибудет рейс

Самолет из Стамбула должен был прибыть в Челябинск сегодня, 18 октября, в три часа ночи. Однако рейс задерживается, передает ИА «Первое областное».

Согласно онлайн-табло, расположенному на сайте аэропорта, запланированное время прибытия рейса WZ 1292 из Стамбула — 10:00. Задержка составляет семь часов.

Дозвониться до пресс-службы аэропорта Курчатов и выяснить причины задержки рейса на момент публикации не удалось.

Кроме того, на два часа задержали вылет рейса WZ 1291 из Челябинска в Стамбул. Самолет должен был отправиться в 6:45, однако сейчас отправление назначено на 8:30. На момент публикации материала на сайте сообщается, что посадка на борт завершена.