Самолет из Санкт-Петербурга в Магнитогорск вынужденно сел в Оренбурге

В городе металлургов утро выдалось туманным

Сегодня, 26 октября, авиарейс № 341, следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск, вынужденно приземлился в Оренбурге из-за тумана в городе металлургов. Ожидается, что до места назначения пассажиры доберутся сегодня днем, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В самолете находился 181 пассажир. Их разместили в гостинице „Факел“. Предварительное время вылета в Магнитогорск — 14:05»,— уточнили в ведомстве.

Предоставление пассажирам положенных им услуг контролирует Оренбургская транспортная прокуратура.